Повстанцы Сирии обещают прекратить огонь, если войска Асада уйдут из городов

Бойцы Свободной сирийской армии прекратят военные действия, если президент Сирии Башар Асад выведет войска из городов до 12 апреля, заявил в пятницу главнокомандующий Свободной сирийской армией генерал Риад аль-Асаад.

"АН" писали, что на текущей неделе представители Свободной сирийской армии встретились с направленной спецпосланником ООН и ЛАГ Кофи Аннаном передовой группой переговорщиков и обсудили перспективы перемирия. 5 апреля Совбез ООН согласовал текст заявления, которое призывает Сирию к 10 апреля прекратить боевые действия в городах страны и вывезти оттуда тяжёлое вооружение и технику.

Если режим будет выполнять свои обязательства согласно плану урегулирования, выведет войска из городов, то и мы будем соблюдать наши обязательства", - цитируют западные СМИ генерала Риада аль-Асаада, передает Интерфакс.

Напомним, сирийское правительство 5 апреля передало спецпредставителю ООН и ЛАГ Кофи Аннану, что выводит войска из некоторых районов страны. В этот же день МИД РФ заявил, что резолюцию Совбеза ООН по Сирии, которая, в отличие от заявления, обязательна для всех членов организации, Россия поддержит только в том случае, если её приведут в соответствие с планом спецпосланника ООН и ЛАГ Кофи Аннана.

План спецпосланника ООН и ОАГ в Сирии Кофи Аннана предусматривает выполнение сирийским правительством и оппозицией ряда обязательств, в частности, прекращение вооруженного насилия всеми сторонами под эффективным контролем специального ооновского механизма, оказание гуманитарной помощи пострадавшим и запуск межсирийского политдиалога.

Предложения спецпосланника, которые были согласованы с МИД РФ 10 марта, былиединогласно поддержаны СБ ООН в заявлении его председателя от 21 марта. При этом было четко зафиксировано, что Аннан будет регулярно информировать Совет Безопасности о продвижении своей миссии. Вооруженного вторжения она не предусматривает.

В конце марта сирийские власти согласились на предложенный спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннаном план по урегулированию кризиса в стране. Вслед за этим Кофи Аннан заявил, что в сирийском вопросе жесткий дедлайн недопустим.