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Два пилота и 5 жителей Вирджинии-Бич госпитализированы после авиакатастрофы

7 апреля 2012, 00:24 [ «Аргументы Недели» ]

Два пилота и 5 жителей Вирджинии-Бич госпитализированы после авиакатастрофы
Кадр CNN

В американском штате Вирджиния оба пилота и пять жителей города Вирджиния-Бич госпитализированы в пятницу после того, как истребитель-бомбардировщик F/A-18 "Хорнет" рухнул на одно из жилых зданий.

По первым данным, речь идет о двух пилотах и пяти гражданских, со ссылкой на местное телевидение передает Интерфакс. С места происшествия поступают противоречивые данные о катастрофе.

"АН" писали, что в здании, на которое рухнул самолёт, возник пожар. Оба пилота самолета успели катапультироваться.

Некоторые телеканалы передают, что пожар, разгоревшийся врезультате крушения, перекинулся на четыре здания.

Причина крушения самолета пока не установлена.

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