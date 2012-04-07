Два пилота и 5 жителей Вирджинии-Бич госпитализированы после авиакатастрофы

В американском штате Вирджиния оба пилота и пять жителей города Вирджиния-Бич госпитализированы в пятницу после того, как истребитель-бомбардировщик F/A-18 "Хорнет" рухнул на одно из жилых зданий.



По первым данным, речь идет о двух пилотах и пяти гражданских, со ссылкой на местное телевидение передает Интерфакс. С места происшествия поступают противоречивые данные о катастрофе.

"АН" писали, что в здании, на которое рухнул самолёт, возник пожар. Оба пилота самолета успели катапультироваться.

Некоторые телеканалы передают, что пожар, разгоревшийся врезультате крушения, перекинулся на четыре здания.

Причина крушения самолета пока не установлена.