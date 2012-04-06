Истребитель-бомбардировщик спикировал на жилое здание, дом пылает (ВИДЕО)

В Соединённых Штатах в пятницу истребитель-бомбардировщик F/A-18 "Хорнет" рухнул на одно из жилых зданий в городе Вирджиния-Бич. О жертвах пока данных нет. Строение охвачено пламенем, над ним поднимаются черные клубы дыма.

К месту катастрофы отправились полицейские машины и несколько пожарных расчетов. Как сообщили представители ВМС США, оба летчика истребителя успели катапультироваться, со ссылкой на телеканал CNN передает ИТАР-ТАСС. По данным военных, пилот и еще один человек, бывший на земле, получили ранения, характер и серьезность травм не уточняется.