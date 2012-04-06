Забастовка в аэропортах привела к отмене рейсов в Кении

В Кении забастовка сотрудников аэропортов привела к серьезным перебоям в авиасообщении в регионе. Большинство местных рейсов было отменено, а международные перенаправлялись в соседнюю Танзанию.

Работники кенийских аэропортов требуют повышения заработной платы, передает би-Би-Си. Управление аэропортов Кении назвало забастовку незаконной.

Отметим, что Республика Кения — государство в Восточной Африке - бывшая колония Великобритании, получила независимость 12 декабря 1963 года. На сегодняшний день - одна из наиболее динамично развивающихся среди стран Восточной Африки.

"АН" писали, что в северо-западном Турканском регионе Кении британская компания Tullow Oil обнаружила нефтегазоносный пласт. На пресс-конференции в Найроби 26 марта 2012 года президент африканского государства Мваи Кибаки назвал обнаружение месторождения "превосходными новостями для страны"