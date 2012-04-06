Ален Делон поправил здоровье и финансовое положение

Как известно, лучше быть здоровым красивым и богатым, чем бедным страшным и больным. На этой неделе знаменитый французский актер продемонстрировал как этого добиваться.



Пока он сам проходил обследования и затем операцию на сердце против аритмии его традиционный партнер по организации аукционов торговый дом «Корнет де Сент-Сир» подготовил и продал с аукциона коллекцию часов, принадлежащих актеру.



Общая сумма продаж составила 443 875 тысяч евро. Причем в торгах участвовали не только сумевшие втиснуться в переполненный зал, но и делавшие ставки по телефону.



По традиции на аукционе, связанном с Делоном, присутствовало много представителей Китая.



В коллекции, о которой "АН" писала ранее, были представлены "Ролекс", "Картье", "Бланпен", "Одемар-Пиге", "Брейтлинг", в том числе знаменитые «Ройал Оак», в которых актер снимался в фильмах "Как бумеранг" /1976/, "Слово полицейского" /1985/ и "Не будите спящего полицейского" /1988/.





