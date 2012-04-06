Умер глава Малави - беднейшей, но свободнейшей стране на свете

78-летний президент южноафриканского государства республика Малави Бингу ва Мутарика скончался в пятницу после сердечного приступа, сообщают медики. В мае 2009 года ва Мутарика был избран президентом на второй срок.

Ранее сообщалось, что президент этой одной из беднейших стран в мире был доставлен в один из госпиталей в бессознательном состоянии, передает Би-Би-Си. Малави, в нынешних условиях - страна с невероятно низким уровнем образования и качества жизни, демократического толка.