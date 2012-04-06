Политический беженец, уроженец Чечни, арестован французской полицией

В интервью радиостанции Европа 1 министр внутренних дел Клод Геан сообщил о том, что вчера силами правопорядка в рамках операции против радикальных исламистов был арестован подозреваемый, выходец из Чечни, имеющий во Франции статус "политического беженца", который "будет оставаться под домашним арестом ".



"Вчера днем мы арестовали человека, который является объектом депортации, и который, учитывая его статус политического беженца, будет находиться под домашним арестом",- сообщил министр радиостанции, не вдаваясь в подробности.



Источник, близкий к следствию, на который ссылается «Фигаро», уточнил, что речь идет о чеченце, 1991 года рождения, выходце из Грозного, проживающего в департаменте От-де-Сен , «который осуществляет большую пропаганду по Интернету, проповедуя самые фундаменталистские тезисы ислама".



Согласно тому же же источнику, Фэйсбук несколько раз уже закрывал его страницу . В интернете им были опубликованы видео казни, фотографии чеченских боевиков. Здесь же автор сообщений утверждал что владеет большим количеством оружия, среди которых присутствует и то, которое уже было использовано.



Родители задержанного получили статус политических беженцев по прибытии во Франции несколько лет назад, когда тот еще был несовершеннолетним. По наступлению совершеннолетия он получил тот же статус.