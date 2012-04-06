Во Франции очередная серия убийств

Оружие одного калибра были использовано в четырех убийствах в департаменте Эссон на протяжении пяти месяцев.



Последнее из них произошло вчера в Гриньи. Женщина 47 лет была застрелена в вестибюле дома. По инфомации, исходящей от соседей, это была спокойная женщина, одна воспитывающая своего сына 18 лет после смерти его отца. Следователи задаются вопросом о возможной связи между убийством женщины и тремя предыдущими убийства в том же районе, начиная с ноября 2011, которые были осуществлены оружием того же калибра.



По словам источников, близких к расследованию, на которые ссылается «Фигаро», оружие калибра 7,65 мм было использовано в трех убийствах, совершенных 27 ноября, 22 февраля и 17 марта.



Проводится срочная баллистическая экспертиза, для того чтобы установить, было ли это одно и то же оружие, использованное в 4 убийствах. Все четыре жертвы ранее не были известны полиции.

Со своей стороны, министр Клод Геан, спрошенный радиостанцией Европа 1 о возможном серийном убийце, высказал по этому поводу сомнение, напомнив что автор первого убийства был найден и находится в тюрьме.





