Фондовые торги в США завершились незначительным изменением ведущих индексов

Незначительным изменением ведущих индексов завершились 5 апреля фондовые торги в США. Торги проходили при невысоком объеме, учитывая предпраздничный характер сессии.

Как отмечается, в преддверии Пасхи 6 апреля, в Страстную пятницу, американские фондовые биржи будут закрыты, передает РБК. Ранее Министерство труда США представило отчет о снижении числа первичных обращений за пособием по безработице в США за отчетную неделю до 357 тысяч.