На северо-западе Франции произошла утечка радиоактивной воды из первичной защитной оболочки реактора на атомной электростанции "Пенли". Утечку констатировала компания-оператор АЭС EDF.

Реактор был остановлен в четверг. "Вода собирается в резервуар, предусмотренный для этой цели", - отмечает EDF. В настоящее время реактор, отключившийся автоматически в связи с возникновением двух очагов возгорания в здании, где он находится, продолжает охлаждаться, передает Интерфакс. Отмечается, что утечка не представляет опасности для окружающей среды.