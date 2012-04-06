Гюнтер Грасс выступил с критикой в адрес Израиля

Нобелевский лауреат Гюнтер Грасс выступил накануне вечером по немецкому телевидению в зашиту своего стихотворения.

«Я надеялся, что оно вызовет дискуссии. Однако то, что я переживаю сейчас, можно сравнить с прессой тоталитарного режима. Я получаю тысячи электронных писем от людей, которые поддерживают меня и разделяют мое мнение. Однако об этом не пишут», - сказал писатель.

Напомним, что в минувшую среду 84-летний писатель опубликовал скандальное стихотворение под названием «О чем необходимо сказать», в котором говорится о том, что «атомная держава Израиль представляет собой угрозу для хрупкого мира на Ближнем Востоке».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже высказал свое мнение на этот счет: он назвал сравнение Израиля с Ираном «позором» и подчеркнул тот факт, что Грасс служил в войсках СС. "Иран, а не Израиль является угрозой для мира. Иран угрожает уничтожить другие страны, - отреагировал Нетаньяху. «Грасс молчал почти 60 лет, что он служил в войсках СС», - напомнил премьер-министр Израиля.

Действительно, писатель рассказал об этом впервые в 2006 году, когда опубликовал свои мемуары. Правда, служил он в войсках СС в 17-летнем возрасте всего в течение полугода.

Сам Гюнтер Грасс «ни в коем случае не собирается отказываться от своей критики Израиля». «Мы знаем, к чему приводит беспрекословная лояльность. Этим мы не поможем Израилю» - заявил писатель немецкому телевидению. Поставка шестой подводной лодки в Израиль является для Германии "ложной формой искупления своей вины», - добавил Грасс.

«Меня поражает, что в демократической стране, где свобода прессы стоит на первом месте, существует определенное «приобщение» мнений». Этот термин употреблялся в фашисткой Германии, и означал приобщение масс к господствующей в стране идеологии.

В вечерней беседе писатель также подверг критике политику Израиля в отношении территории Западного берега реки Иордан, которая с точки зрения ООН находится сейчас под израильской оккупацией: "Немногие страны, позволяют себе так нарушать резолюции ООН, как это делает Израиль. Совет Безопасности ООН неоднократно заявлял о том, что создание израильских поселений на данной территории противоречит международному праву и требовал от Израиля не создавать их. Однако Израиль продолжает это делать дальше».

Как отмечают немецкие СМИ, во время беседы Грасс допустил одну ошибку. Было бы лучше говорить не об «Израиле» в целом, а о «нынешнем правительстве Израиля».

Газетная публикация стихотворения 84-летнего Гюнтера Грасса, в которой лауреат Нобелевской премии по литературе критикует ядерную программу Израиля, несущую, по его мнению, угрозу безопасности других стран, вызвала шквал откликов.