Береговая охрана США открыла огонь по неуправляемому судну, уплывшему от берегов Японии в разгар цунами, вызвавшего катастрофу на «Фукусиме». Проще его затопить, чем дожидаться, когда оно разобьется о скалы.



Представители Береговой охраны Аляски посчитали, что безопасней затопить корабль, чем дожидаться его крушения на скалах при отсутствии точных сведений о количестве топлива на его борту.

По мнению спасателей, затопление "призрака" также сделает судоходство в районе более безопасным, исключив риск столкновения пустого судна с другими кораблями.

Японское плавсредство было впервые зафиксировано у тихоокеанского побережья Канады в марте 2012г.

В марте 2011 года его унесло от острова Хоккайдо во время цунами. Через год он оказался у берегов Америки. Взять судно на буксир и отвести к берегу не удалось, поэтому его решили похоронить на дне, чтобы не мешало навигации. Но "летучий голландец" оказался крепким орешком. Ржавый траулер выдержал два мощных обстрела, загорелся, но до сих пор остается на плаву, сообщает Первый канал. Возможно все дело в названии. На борту судна написано "Удача"



