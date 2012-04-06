В США за копейки двум жителям Вьетнама продан город

Город, считавшийся самым маленьким в США, целиком продан с аукциона за 900 тысяч долларов. Торги за город Буфорд в западном штате Вайоминг выиграли двое никому неизвестных мужчин из Вьетнама.



Буфорд является исторически вторым городом, основанным в Вайоминге. Он расположен на межштатной автомагистрали Interstate 80, соединяющей Нью-Йорк и Сан-Франциско на противоположных концах США.

Соседние города – Ларами и столица штата Шайенн, однако Буфорд не входит в эти муниципальные образования. Город расположен на высоте 2500 м над уровнем моря, у него есть собственный почтовый индекс и почтовые ящики.

Кроме того, в городе есть вышка сотовой связи, а его территория составляет четыре гектара; большая часть этих земель огорожена. В городе есть здание школы, бензоколонка, дом, в котором не менее трех комнат, и магазин.

Жил там всего один человек, которому и принадлежал этот городок. Однако Дон Саммонс решил покинуть свою должность мэра Буфорда и переселиться в другое место, а поселок пустил с молотка. Стартовая цена лота составляла 100 тыс. долларов.

Саммонсу 60 лет, он живет в Буфорде с 1980 года. Несколько лет назад от него уехал сын, и после этого он остался единственным его жителем, сообщает BBC Russian.

Буфорд возник, когда в этом месте проходила трансконтинентальная железная дорога; в пору его расцвета население городка достигало 2 тысяч человек.





