В КНДР ракета собрана полностью, осталось ее заправить

В КНДР полностью собрали ракету "Ынха-3" и в ближайшие дни она будет доставлена на стартовую площадку Тончан-ни в уезде Чхольсан на северо-западе КНДР. Об этом сегодня сообщили южнокорейские СМИ.



Ракету могут установить уже сегодня на площадке для запуска. Топливное хранилище, находящееся непосредственно под местом запуска, уже полностью заполнено горючим - после установки "Ынха-3"ракету начнут заправлять, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ранее КНДР объявила, что планирует запустить ракету с искусственным спутником Земли в период с 12 по 16 апреля. Япония готовится к перехвату ракеты в случае возникновения угрозы японским территориям.