Николя Саркози написал письмо французскому народу

Сегодняшнего дня Николя Саркози отправил письмо, адресованное французским гражданам. Именно оно должно лечь в основу финальной части его кампании. Об этом сегодня Президент Франции заявил на встрече с прессой.

В послании, изложенном на 34 страницах, содержится 32 предложения.

Среди наиболее значимых, как озвученных ранее, так и достаточно новых:

-Сокращение мест в парламенте.

- Введение 7- часовой обязательной еженедельной деятельности для получающих пособие по безработице.

- Право на обучение для всех безработных, с обязательным условием согласия на эту работу.

- Налоговое послабление работодателю, предоставляющих работу сотрудникам старше 55 лет.

- Налог для скрывающихся в особых налоговых зонах.

- Обязательное умение писать и читать при приеме в колледж.

- Сокращение вдвое легальной иммиграции.

- Реализация права на воссоединение семьи в зависимости от знания французского языка.

- Европа должна контролировать свои границы. Если в течение одного года вопрос не будет решен, Франция восстановит контроль на своих границах.

- Улучшение приема студентов-инвалидов в средних школах и университетах.

- Подтверждение выбора в пользу ядерной энергии.

Предвыборный штаб Николя Саркози планирует распространить "Письмо к французскому народу" среди шести миллионов избирателей, так же, как в 1988 году это сделал президент-социалист Франсуа Миттеран.