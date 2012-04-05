В Сирию прибыли миротворцы из ООН

В Сирию прибыла группа представителей ООН, в которую входят эксперты из департамента миротворческих операций для наблюдения за выполнением плана урегулирования конфликта.

Об этом в четверг сообщил спецпредставитель ООН и ЛАГ Кофи Аннан делегатам Генеральной Ассамблеи ООН. Он сказал, что ситуация в Сирии сложная и нельзя справиться с насилием в этой стране "с помощью традиционной миссии наблюдателей, расположившейся между двумя армиями. Ситуация там изменчива. Нет никакой устоявшейся линии фронта. Мир нельзя будет укрепить без вызывающего доверие политического процесса. Нам потребуется небольшое и подвижное присутствие ООН. Его необходимо развернуть быстро и наделить широким и гибким мандатом. Должны быть гарантированы свобода его передвижения по всей стране и безопасность. Оно должно работать со всеми заинтересованными сторонами, постоянно и быстро наблюдать, выявлять и оценивать факты и условия на местах объективным путем".

Кофи Аннан считает прекращение насилия в Сирии "важным первым шагом", он призвал "быстро приступить к политическому процессу, отвечающему чаяниям сирийского народа", в котором должна участвовать и сирийская оппозиция. "Это должно дать толчок ведомому сирийцами политическому переходному процессу к демократической, плюралистической политической системе, в которой граждане равны независимо от их политических взглядов, этнического происхождения и вероисповедания", - заявил спецпредставитель ООН.

Кроме того, он призвал "те государства, которые пользуются влиянием на стороны конфликта, использовать это влияние сейчас, чтобы добиться прекращения насилия и поддержать план из шести пунктов во всех его аспектах", - цитирует Аннана ИТАР-ТАСС.