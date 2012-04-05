Совбез ООН настоятельно рекомендовал Сирии прекратить огонь к 10 апреля

Совет Безопасности Организации объединённых наций в четверг согласовал текст заявления, которое призывает Сирию к 10 апреля прекратить боевые действия в городах страны и вывезти оттуда тяжёлое вооружение и технику.

Отметим, что Кофи Аннан заявлял, что в сирийском вопросе жесткий дедлайн недопустим. И подчеркнем, что заявление Совбеза не имеет юридической силы, обязывающей выполнять обозначенные предписания, оно носит рекомендательный характер, в отличие от обязательной резолюции.

Ранее сообщалось, что спецпосланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан ожидает, что и сирийские власти, и оппозиция в полном объеме выполнят соглашение о прекращении огня к 12 апреля, передает Интерфакс.

Представитель Аннана Ахмад Фаузи сказал журналистам, что 10 апреля начнется отсчет для обеих противостоящих сторон в Сирии.

"АН" писали, что 5 апреля правительство Сирии передало спецпредставителю ООН и ЛАГ Кофи Аннану, что выводит войска из некоторых районов страны.

Сегодня же МИД РФ заявил, что резолюцию Совбеза ООН по Сирии, которая, в отличие от заявления, обязательна для всех членов организации, Россия поддержит только в том случае, если её приведут в соответствие с планом спецпосланника ООН и ЛАГ Кофи Аннана.

Напомним, план спецпосланника ООН и ОАГ в Сирии Кофи Аннана предусматривает выполнение сирийским правительством и оппозицией ряда обязательств, в частности, прекращение вооруженного насилия всеми сторонами под эффективным контролем специального ооновского механизма, оказание гуманитарной помощи пострадавшим и запуск межсирийского политдиалога.

Предложения спецпосланника, которые были согласованы с МИД РФ 10 марта, былиединогласно поддержаны СБ ООН в заявлении его председателя от 21 марта. При этом было четко зафиксировано, что Аннан будет регулярно информировать Совет Безопасности о продвижении своей миссии. Вооруженного вторжения она не предусматривает.

В конце марта сирийские власти согласились на предложенный спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннаном план по урегулированию кризиса в стране.