В Приштине булыжниками закидали делегацию правительства Сербии

В косовской столице - Приштине - в четверг совершено нападение на официальную делегацию правительства Сербии: её забросали камнями, при этом один из числа официальных лиц получил легкие травмы, сообщила пресс-служба кабмина РС.



В связи с происшествием премьер-министр Сербии Мирко Цветкович заявил резкий протест главе дипломатии Европейского союза Кэтрин Эштон, руководителю миссии ООН в Косово Фариду Зарифу и главе миссии ЕС в Косово Ксавье Бу де Марнаку. Цветкович также потребовал от международных эмиссаров в Косово провести срочное расследование и выявить нападавших.

Сербская делегация находится в Косово с целью реализации соглашений, о которых представители Белграда и Приштины договорились в ходе технических переговоров в Брюсселе 8 марта 2012 года.

"АН" писали, что вопрос о статусе Косова на переговорах не поднимался. 16 февраля 2012 года в Косово на референдуме против признания албанских властей самопровозглашенной Республики Косово высказались 99,74% сербов. Только 69 человек посчитали легитимным правительство Приштины.

Напомним, сейчас сербы преобладают здесь лишь в 4 из 30 районов Косово: трех к северу от Митровицы и в одном, локализованном на юге края у границы с Македонией. Минувшей осенью они предпринимали нешуточные шаги, чтобы получить российское гражданство.