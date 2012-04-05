Президентские выборы в Сербии пройдут 6 мая одновременно с парламентскими

В Сербии, как и ожидалось, президентские выборы назначены на 6 мая и пройдут одновременно с парламентскими и муниципальными выборами. Об этом заявила в четверг председатель Народной Скупщины (однопалатного парламента) РС Славица Джукич-Деянович.

По ее словам, сегодня утром она получила официальное уведомление о досрочной добровольной отставке президента Сербии Бориса Тадича, что позволило назначить дату президентских выборов, передаёт ИТАР-ТАСС. Тадич освободит свой пост в пятницу. Его функции до выборов будет выполнять глава сербского парламента.

Отметим, что 2 апреля власти Сербии объявили, что намеченные в республике на май муниципальные выборы впервые не будут проводиться в населенных этническими сербами северных районах Косово.

"АН" писали, что 4 апреля ректор медицинского университета Земмельвайса в Будапеште, ученый совет которого лишил президента страны Паля Шмитта ученой степени из-за плагиата, Тивадар Тулассай объявил о своей отставке из-за "утраты доверия правительства".

Напомним, 30 марта венгерский президент был лишен ученой степени за несоответствие написанной им работы профессиональным и этическим критериям. 4 апреля глава Демпартии Сербии Борис Тадич подал в отставку с поста президента "по собственному желанию" под давлением оппозиции. Уход в отставку является одновременно и тактическим ходом с целью заткнуть рот оппозиции иполучить больше голосов, и способом сэкономить бюджетные средства. Борис Тадич намерен бороться за президентское кресло уже в третий раз.

Президент Сербии избирается сроком на пять лет. Один человек не может быть избран на этот пост дважды. Но несмотря на то, что нынешний мандат для Тадича второй подряд, он вновь сможет участвовать выборах, поскольку впервые был избран президентом в период существования другой страны - государственного объединения Сербии и Черногории (распалось в 2006 году).

По оценке аналитиков, Тадич выставит свою кандидатуру на пост президента, чтобы "подтянуть" свою Демократическую партию на парламентских выборах.