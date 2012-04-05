Сирийское правительство начало вывод войск из некоторых районов

Сирийское правительство в четверг передало спецпредставителю ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннану, что выводит войска из некоторых районов страны, заявил пресс-секретарь кабинета министров САР.

Кофи Аннан в рамках программы разрешения сирийского кризиса прибудет на следующей неделе в Тегеран, отмечает Би-Би-Си. В настоящее время в Дамаске работает делегация ООН, которая обсуждает возможность приезда международных наблюдателей в эту страну.

3 апреля Аннан, информируя Совбез ООН о положении дел, сообщил, что уровень насилия в Сирии не снижается. Тем не менее, по его словам, это не должно стать помехой для миссии наблюдателей.

"АН" писали, что в четверг МИД РФ заявил, что резолюцию Совбеза ООН по Сирии, которая, в отличие от заявления, обязательна для всех членов организации, Россия поддержит только в том случае, если её приведут в соответствие с планом спецпосланника ООН и ЛАГ Кофи Аннана.

Напомним, план спецпосланника ООН и ОАГ в Сирии Кофи Аннана предусматривает выполнение сирийским правительством и оппозицией ряда обязательств, в частности, прекращение вооруженного насилия всеми сторонами под эффективным контролем специального ооновского механизма, оказание гуманитарной помощи пострадавшим и запуск межсирийского политдиалога.

Предложения спецпосланника, которые были согласованы с МИД РФ 10 марта, былиединогласно поддержаны СБ ООН в заявлении его председателя от 21 марта. При этом было четко зафиксировано, что Аннан будет регулярно информировать Совет Безопасности о продвижении своей миссии. Вооруженного вторжения она не предусматривает.

В конце марта сирийские власти согласились на предложенный спецпредставителем ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннаном план по урегулированию кризиса в стране. Вслед за этим Кофи Аннан заявил, что в сирийском вопросе жесткий дедлайн недопустим.