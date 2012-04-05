Гюнтер Грасс даст комментарии по поводу скандального стихотворения

Лауреат Нобелевской премии писатель Гюнтер Грасс впервые выступит сегодня вечером, после того, как было опубликовано его спорное стихотворение об Израиле.

Секретарь писателя сообщил, что Грасс прочитает стихотворение по немецкому каналу ARD, даст свои комментарии и ответит на некоторые вопросы.

Напомним, что 84-летний Грасс опубликовал скандальное стихотворение вчера вечером, в котором говорится о том, что «атомная держава Израиль является угрозой хрупкому миру на Ближнем Востоке».

Стихотворение вызвало волну массовую критики, вплоть до обвинения писателя в антисемитизме.

Напомним, газетная публикация стихотворения 84-летнего Гюнтера Грасса, в которой лауреат Нобелевской премии по литературе критикует ядерную программу Израиля, несущую, по его мнению, угрозу безопасности других стран, вызвала шквал откликов.