Хакеры Anonymous China сделали первый шаг к свержению власти в Китае

Группа Anonymous China, взломала несколько государственных вебсайтов КНР, разместив на них антиправительственные лозунги. Хакеры также опубликовали информацию о том, как обходить систему безопасности госсайтов.

В одном из них говорится: "Сегодня взломали ваш сайт, завтра падет ваш режим", говорится в одном из сообщений на сайте передает Би-Би-Си.

Пока доподлинно неизвестно, кто именно стоит за этой хакерской атакой. Косвенные признаки указывают на то, что эта группа действительно может быть частью глобального движения Anonymous.