Хакеры Anonymous China сделали первый шаг к свержению власти в Китае
5 апреля 2012, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]
Группа Anonymous China, взломала несколько государственных вебсайтов КНР, разместив на них антиправительственные лозунги. Хакеры также опубликовали информацию о том, как обходить систему безопасности госсайтов.
В одном из них говорится: "Сегодня взломали ваш сайт, завтра падет ваш режим", говорится в одном из сообщений на сайте передает Би-Би-Си.
Пока доподлинно неизвестно, кто именно стоит за этой хакерской атакой. Косвенные признаки указывают на то, что эта группа действительно может быть частью глобального движения Anonymous.