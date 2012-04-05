Гражданам Украины предъявлены обвинения в пособничестве войскам Каддафи

Военный суд Триполи начал рассмотрение дела в отношении 22 граждан Украины, задержанных в сентябре за пособничество войскам свергнутого лидера Муамара Каддафи, и выдвинул им официальное обвинение.



«Нашим гражданам были предъявлены обвинения в работах по ремонту техники в интересах бывшего режима Каддафи», - сообщил пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров.

По его словам, ни один из задержанных не признал своей вины.

Напомним, силы Переходного национального совета Ливии в начале сентября прошлого года задержали 22 украинских специалиста, которые работали на ливийских нефтяных объектах, пишет «КП». Их обвинили в том, что они якобы участвовали в военных действиях на стороне войск Каддафи. Украинцы находятся под домашним арестом уже более шести месяцев.



