Французский киндер-сюрприз: больница перепутала сперму

Больница французского города Анжер признана виновной и будет обязана выплатить 4000 евро пациентке, прошедшую процедуру искуcственного оплодотворения.

Адмиистрацию медицинского заведения обвиняют в том, что одна из ее пациенток была осеменена спермой не своего мужа, а совершенно постороннего мужчины.

Факт даже не пришлось доказывать. Ошибка была признана самими обвиняемыми. Техник центра медицинской помощи, осуществлявший процедуру, осознал свою ошибку сразу после того как вернулся с пустой пробиркой в лабораторию.

Следующий день пациентка вынуждена была начать с приема средств для прекращения беременности.



Любоптыно, что для торжества справедливости в столь очевидной истории понадобилось почти 4 года. История случилась в июне 2008.





