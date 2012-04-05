В Израиле знаменитый курорт Эйлат на Красном море подвергся ракетному обстрелу

Израильский знаменитый город-курорт Эйлат на Красном море подвергся минувшей ночью ракетному обстрелу. Жители и туристы города были разбужены громкими взрывами. Пострадавших нет.



Армейские саперы уже обнаружили на городском пустыре остатки одной из ракет, тип которой они определили как "град". Поиски обломков других ракет, разорвавшихся, судя по всему, в малонаселенных районах, продолжаются.

Израильские власти уже контактируют с египетскими правоохранительными органами с целью совместного поиска "ракетчиков". Считается, что снаряды могли быть выпущены с территории Синайского полуострова.

Начальник полиции округа Эйлат Рон Гертнер сообщил, что силы охраны правопорядка во всем курортном районе приведены в состояние повышенной готовности в связи с предстоящим праздником Песах (еврейской Пасхи), сообщает ИТАР-ТАСС. Сразу после ночного инцидента в Эйлат были направлены дополнительные полицейские подразделения.



