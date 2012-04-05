Ким Чен Ын: врагов надо утопить в море

Лидер КНДР Ким Чен Ын, пришедший к власти после кончины в декабре 2011 года своего отца Ким Чен Ира, приказал вооруженным силам "утопить врагов в море" в случае провокационных действий против Пхеньяна



Это заявление, как отмечают наблюдатели в Южной Корее, связано с осуждением мировым сообществом планов Пхеньяна по запуску искусственного спутника Земли, что противоречит соответствующим резолюциям СБ ООН, запрещающим КНДР пуски ракет с использованием баллистических технологий, сообщает «Интерфакс».







