Новая утечка воды с радиоактивным стронцием обнаружена сегодня на аварийной АЭС "Фукусима-1". Источник утечки - пробоина в трубе очистного сооружения. Сколько загрязненной воды утекло - неясно.



Утечка произошла через отверстие в трубе цистерны, где хранится вода после предварительной очистки от цезия. Через час после обнаружения утечка была остановлена. Компания-оператор станции TEPCO не может точно сказать, сколько загрязненной воды попало в океан, сообщает «Утро».

В конце марта TEPCO сообщила об утечке 120 т радиоактивной воды из-за прорыва в той же трубе. Тогда в море попало около 80 л воды, содержащей радиоактивный стронций. Ранее утечка произошла в декабре прошлого года. Тогда часть воды также попала в море.



Авария на АЭС "Фукусима-1" из-за цунами 11 марта прошлого года привела к утечкам радиации в атмосферу и морскую воду. Населенные пункты в радиусе 20 км от станции и более были эвакуированы и объявлены зоной отчуждения.