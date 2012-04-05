В Англии введены ограничения на использование воды

Сегодня семь водопроводных компаний на юге Англии вводят ограничения на использование воды. Из-за отсутствия осадков с февраля 2012 года Лондон и южные графства были объявлены территорией засухи.



Сейчас власти издали предупреждения о возможной засухе и в центральных районах, вплоть до Йоркшира.

Поэтому компаниями, обслуживающими около 20 миллионов человек, было принято ввести запрет на использование шлангов для поливов садов, мытье машин и наполнение бассейнов.

Во время поливов садов тратится огромное количество пресной воды. Вместо такого запрещенного способа ухода за растениями и цветами, англичанам предложено использовать лейку. За несоблюдение предписанных мер граждан ждет штраф в размере до одной тысячи фунтов (50 тысяч рублей).

Помимо этого, компании начнут проверки по обнаружению мест утечки пресной воды и их ликвидации.

На стадионах, которые принимают крупные национальные или международные спортивные соревнования, на объектах, где это связано с соблюдением гигиены, и автомойках использование шлангов разрешено. Так что грядущее засушливое лето никак не скажется на успешном проведении в июле-августе нынешнего года Олимпийских игр в Лондоне, заявляют власти британской столицы.

Многие предприниматели были недовольны подобными мерами, например, компании, работающие с садовыми ландшафтами. Ранее вышел доклад Агентства по делам окружающей среды, который говорил, что меры затронут сельское хозяйство, что соответственно приведет к повышению цен на продукцию, сообщает km.ru.

Метеорологи считают, что нынешнее лето в Англии будет самым засушливым с 1976 года. Они опасаются, что будущая зима будет так же бедна на осадки, что приведет к еще большему обмелению рек и водохранилищ.

Министр по делам окружающей среды Кэролайн Спелман призвал граждан с пониманием отнестись к подобным мерам.