МУС потребовал срочно экстрадировать в Гаагу сына Каддафи

Международный уголовный суд (МУС) потребовал незамедлительно экстрадировать для суда в Гаагу сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама. Власти Ливии хотели сами судить сына КаддафиНо МУС требует передать Сейфа аль-Ислама в Гаагу.

Сейчас Сейф аль-Ислам находится в Зинтане и в ближайшее время его переведут в трипольскую тюрьму. Сейф аль-Ислам в ноябре 2011 года был арестован представителями вооруженных формирований Переходного национального совета Ливии при попытке пересечь границу с Нигером.

ПНС неоднократно заявлял, что Сейф аль-Ислам должен предстать перед ливийским судом, а не перед МУС, который выдал ордер на его арест по обвинению в преступлениях против человечности в ходе вооруженного противостояния в стране.В письме, опубликованном в среду, 4 марта, судьи отклонили просьбу Ливии отложить передачу сына Каддафи и потребовали от ливийских властей немедленно выслать его, передает РИА Новости.

Организация Human Rights Watch призвала Ливию выполнить решение суда.

Напомним, вооруженное восстание в Ливии продолжалось с февраля по октябрь 2011 года. За время боевых действий между сторонниками правившего режима и силами оппозиции погибли тысячи человек. Муамар Каддафи, находившийся у власти в стране 42 года, погиб 20 октября в окрестностях города Сирт.