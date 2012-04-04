Совет Безопасности ООН вновь осудил произошедший в Мали переворот, указав на необходимость "немедленного прекращения любого насилия" в стране. В заявлении члены Совбеза призвали к "немедленному восстановлению конституционной формы правления и сохранению избирательного процесса" в этой африканской стране.

Члены Совета Безопасности также выразили беспокойство в связи с "присутствием в регионе террористической группировки "Аль-Каида".

"АН" писали, что 21 марта военные, бежавшие при столкновении с повстанцами-туарегами, устроили госпереворот. Хунта называет себя Национальным комитетом по восстановлению демократии и государства. Её возглавил капитан Амаду Санного, который обучался в США по программе помощи военным кадрам в центре подготовки Корпуса морской пехоты. Однако в своём гарнизоне на родине он всего лишь преподавал английский язык.

Причина переворота, по их словам, заключается в неспособности президента страны урегулировать кризис на севере страны, где произошло восстание туарегов и где действуют радикальные мусульманские группировки.

29 марта свергнутый военной хунтой президент Амаду Тумани Туре впервые дал о себе знать: он заявил, что жив, здоров, свободен, никуда из Бамако не уезжал. И подчеркнул, что хочет мира и демократии.

На днях Франция приостановила контакты с Мали, потребовав менять власть по графику: страна должна была через месяц, 29 апреля, выбирать президента.

А в столице тысячи людей с лозунгами "Да здравствует хунта!" вышли 29 же марта на демонстрацию. Эти люди поддерживают военных путчистов и называют "террористами" тех, кто угрожает стране экономическими санкциями - читай, -французов.

Тем временем туареги теснят армию, ослабленную переворотом, и все громче заявляют о сепаратистских намерениях создать на севере Мали свое государства. В последнее время туареги берут верх. Сейчас уже взяты несколько городов, в том числе Анефис, и две военные базы. В городе Менака туареги разместили даже свою администрацию. На базах захвачено вооружение, в том числе бронетехника. Гарнизоны или отступили, или взяты в плен.