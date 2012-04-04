Асад не торопится выполнять план мирного урегулирования Кофи Аннана

Надежда на то, что к 10 апреля правительственные войска в Сирии прекратят огонь, постепенно уменьшается. В повстанческих крепостях до сих продолжаются кровопролитные бои.

Гуманитарные организации, направленные в Сирию, также отмечают, что положение в стране не улучшилось и гражданская война продолжается.По сообщениям активистов, в среду во второй половине дня правительственные войска убили 29 человек.

Сирийская газета «Аль-Ватан", которая принадлежит двоюродному брату президента Башара аль-Асада, написала, что Министерство иностранных дел в Дамаске согласилась с мирным планом Кофи Аннана, согласно которому 10 апреля должно наступить перемирие враждующих сторон. Однако это не означает, что армия завершит вывод войск из городов до назначенной даты.

По словам активистов, офицер разведки ВВС сообщил им, что в ближайшие несколько дней назначено военное наступление к северу от г. Алеппо. Целью этого, вероятно, является освобождение деревень от дезертиров до назначенный даты перемирия – следующего вторника.

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Якоб Келленбергер посетил тем временем провинцию Дараа, в которой год назад начались первые выстрелы по демонстрантам. По словам представителя МККК в Дамаске, Келленбергер не был допущен к районам, наиболее всего пострадавших от военных действий.

Немецкое благотворительное общество «Каритас» ожидает большее количество беженцев из Сирии. «План ООН по мирному урегулированию не облегчил пока ситуацию, поток беженцев в соседние страны увеличивается», - заявил представитель организации.

«Каритас» собирается обеспечить в ближайшие три месяца в Иордании гуманитарной помощью около 10 000 сирийских беженцев.