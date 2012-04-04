США начали размещение воинского контингента в Австралии. Сюда прибыли первые американские морские пехотинцы. Планируется, что в этой стране будет присутствовать 2,5-тысячный контингент. Войска будут размещены на основе ротации. Об этом сообщает Agence France-Presse.

На австралийскую военную базу Робертсон-Бэррекс, которая находится в районе города Дарвин на севере страны уже прибыли 180 американских военнослужащих. К 2017 году американский контингент в Австралии вырастет до 2, 5 тысяч человек.

Напомним, 5 января 2012 года президент США Барак Обама обнародовал новую военную стратегию США, в рамках которой и происходит размещение американского контингента в Австралии. Согласно новой стратегии, планируется сосредоточить военные ресурсы на Азиатско-тихоокеанском регионе и особенно в Юго-Восточной Азии. А конкретно, США намерены расширять военное сотрудничество с Сингапуром, Филиппинами, Таиландом, Вьетнамом, Малайзией, Индонезией и Брунеем.