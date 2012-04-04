В музее мадам Тюссо появились восковые Кейт Миддлтон и принц Уильям

Восковые фигуры внука королевы Елизаветы II - герцога и герцогини Кембриджских - принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон - появились в музее восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне.

Двойники" принца и герцогини радостно улыбаются, Кейт держит Уильяма за руку и смотрит на него. На её руке - кольцо с синим сапфиром (искусственным). Фигуры были выполнены по фотографии, сделанной в Сент-Джеймском дворце во время объявления об их помолвке.

Сотрудники музея выразили надежду на то, что новые экспонаты вызовут большой интерес посетителей. Самыми популярными сейчас являются фигуры королевы Елизаветы II, певца Майкла Джексона и президента США Барака Обамы. Администрация музея считает, что внук королевы и его очаровательная жена потеснят "короля поп-музыки" со второго места.

Посетители лондонского музея смогут сфотографироваться с фигурами Уильяма и Кейт, также как и с другими статуями, находящимися в экспозиции.