Газетная публикация стихотворения 84-летнего Гюнтера Грасса, в которой лауреат Нобелевской премии по литературе критикует ядерную программу Израиля, несущую, по его мнению, угрозу безопасности других стран, вызвала шквал откликов.

Стихотворение "Что должно быть сказано" 4 апреля опубликовано в немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, а также в газетах New York Times, итальянской La Repubblica и испанской El Pais.

В нем, в частности, говорится, что Израиль планирует "первый удар", который "сотрет с лица земли иранский народ".

"Почему я запрещаю себе называть по имени ту страну, которая много лет в тайне имеет растущий ядерный потенциал, не подлежащий контролю, потому что инспекции к нему не допускаются? Я воспринимаю общее замалчивание этого факта, которому подчинялось мое молчание, как отягощающую ложь и принуждение, которое влечет за собой наказание, если ему не подчиниться. Вердикт "антисемитизм" нередок!", - пишет Грасс.

По его словам, "всеуничтожающие боеголовки" готовы полететь туда, где "лишь подозревается существование одной-единственной атомной бомбы".

"Почему я говорю только сейчас, постаревший, последними чернилами: атомная держава Израиль ставит под угрозу и без того хрупкий мир во всем мире", - пишет обладатель Нобелевской премии.

Кроме этого, писатель критикует запланированные поставки подводных лодок из Германии в Израиль. Также он призывает к "постоянному контролю израильского атомного потенциала и иранских атомных сооружений посредством международного ведомства, которое будет допущено к контролю правительствами обеих стран".

Шквал критики в адрес известного писателя не застваил себя долго ждать. Ему тут же припомнили далекую юность в дни Второго Рейха, когда 17-летним подростком он был членом ваффен-СС.

"Писатель ни одного слова не уделяет тому факту, что Израилю угрожают иранские ракеты. Иранский президент Махмуд Ахмадинежад, который отрицает Холокост и, таким образом, уничтожение шести миллионов евреев, превращается у Грасса просто в "болтуна", - пишет, в свою очередь, Frankfurter Rundschau.

Представители еврейской общины в Германии назвали новое стихотворение "брошюрой ненависти", а один из лидеров правящего Христианско-демократического союза заявил, что "великого писателя" в этом случае подвело его политическое чутье, передает Би-Би-Си. Посольство Израиля в Германии тоже очень жестко отреагировало на стихотворное послание Грасса:

"То, что должно быть сказано, – это то, что обвинения евреев в ритуальных убийствах являются европейской традицией. Раньше это были христианские младенцы, чью кровь евреи якобы использовали для приготовления мацы. Сегодня это иранский народ, который еврейское государство якобы хочет стереть с лица земли. То, что должно быть сказано, – это то, что Израиль является единственным государством мира, чье право на существование открыто оспаривается. Так было в день его основания, так есть и сейчас", – говорится в заявлении дипмиссии Израиля.

Напомним, Гюнтер Грасс (р. 1927) - выдающийся немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Впервые опубликованный в 1959 году антифашистский роман "Жестяной барабан" вызвал в обществе грандиозный скандал, а автору принес всемирную славу. Этим произведением Грасс хотел освободить сознание людей от лжи и фальши и в нереальном сюжете романа раскрыть жестокость действительности.

В опубликованном в газете Welt комментарии сказано что "у Грасса всегда были проблемы с евреями" и что писатель является "прототипом образованного антисемита".





