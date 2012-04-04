Новая операция против радикальных исламистских кругов прошла во Франции

Новая операция против подозреваемых в причастности к радикальным исламистским кругам была проведена сегодня во Франции силами правопорядка.

Десять подозреваемых исламистов-радикалов, были арестованы в нескольких городах Франции в среду.

Как неоднократно было заявлено представителями полиции, на которые ссылаются французские медиа, нет никакой прямой связи между нынешней операцией и делом Мохаммеда Мера.

Хотя косвенная связь все же присутствует. Как сообщают все те же источники, операция была нацелена против людей, предположительно вернувшихся из Афганистана и Пакистана, или напротив, собирающихся туда в целях приобщения к джихаду.



Помимо задержаний в Рубе и в северном пригороде Марселя, операции полиции прошли в Валенсии, По и в Лот-и-Гаронне.

"Нет предположений, что это сеть. Это отдельные лица с биографией, похожей на Мохаммеда Мера", - поясняет полицейский источник, на который ссылается агентство Франс Пресс.



Операция была проведена менее чем через неделю после ареста членов группы, отколовшихся от прекратившей свое существование «Форзан Ализа». Тринадцать из этого числа задержанных предстали во вторник вечером перед судом, обвиняемые в хранении оружия и преступной связи с террористической организацией.



Несмотря на то, что две операции не связаны между собой, кандидат в президенты Франции Николя Саркози уже после первой облавы предупредил, что полицейские операции в радикальных исламистских кругах будут "продолжены".

Политические оппоненты Николя Саркози не оставили происходящее без комментариев. Так представитель левого фронта Жан-Люк Меленшон заметил, что операции «удачно совпали» с предвыборной кампанией на кресло президента Французской Республики, а лидер Национального фронта Марин Ле Пэн назвала операции «предвыборной облавой».







