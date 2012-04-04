Торнадо в Техасе разрушил десятки домов и повредил 110 самолетов (ВИДЕО)

В США несколько мощных торнадо - от 6 до 13 - обрушились на штат Техас 3 апреля. Основной удар стихии пришелся на город Даллас и его окрестности, где проживают около 6,3 млн. человек.

По данным местных властей, от торнадо пострадали 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.Стихия началась во вторник днем, когда школы и общественные заведения были открыты. Торнадо были настолько мощными, что поднимали в воздух грузовики.

По словам метеорологов, у домов срывало крыши, многие здания получили серьезные повреждения, грузовики поднимало в воздух так, как будто они были игрушечными.

Разрушения коснулись и аэропорта Далласа. Повреждения получили порядка 110 самолетов. Авиакомпания American Airlines отменила более 450 рейсов. Как сообщило Федеральное управление авиации, к вечеру вторника число задержек рейсов сократилось.

Природная стихия продолжают терзать Соединенные Штаты, шторм продвигается далее на север и восток страны и может вызвать торнадо в штатах Луизиана, Арканзас и Оклахома.