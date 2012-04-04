Жители в Белене возмущены отменой строительства АЭС

Болгарская социалистическая партия (БСП) начала консультации с остальными оппозиционными партиями для организованного выражения недоверия действующему правительству в связи с отказом от строительства атомной электростанции «Белене».

Социалисты намерены добиться проведения голосования в Народном собрании (парламенте) не позднее Пасхи, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Правительство Бойко Борисова официально объявило о решении прекратить строительство АЭС «Белене» в конце марта. Вторая атомная станция (в стране действует АЭС «Козлодуй») обошлась к тому времени бюджету республики в 1,38 млрд левов (920 млн долларов). София намерена установить единственный построенный реактор для «Белене» на АЭС «Козлодуй» и выплатить российской стороне (подрядчик — «Атомстройэкспорт») компенсацию.

Позицию БСП аргументировал председатель партии Сергей Станишев. «Это решение (о закрытии проекта – ред.) не обсуждалось, оно неясным образом аргументировано. Оно ставит под удар энергетическую независимость Болгарии и будущее всей энергетики, будучи вообще одним из самых важных решений, которые принимались в последние годы», — заявил Станишев, занимавший пост премьер-министра в 2005-2009 годах.

По его мнению, отказ от строительства «Белене» — второе по значимости решение руководства Болгарии после вступления в Евросоюз, «только с отрицательным знаком». Бывший министр энергетики Болгарии Румен Овчаров высказался более жестко: «Американцы решили судьбу «Белене», а не премьер».

Между тем против правительства страны выступили местные власти. Совет общины Белене принял декларацию, в котором оспаривается решение по станции, сообщает газета «Дневник» со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство (БТА). Мэр общины Петр Дулев отметил, что декларация принята единогласно — ее поддержали все 16 членов совета, представляющие различные политические силы. По словам Дулева, документ будет отправлен в Народное собрание, в администрацию президента, правительство и профильные ведомства. Текст декларации будет оглашен вечером 4 апреля на митинге, который пройдет на центральной площади города Белене, сказал мэр.