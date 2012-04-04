В пиратской столице моджахедка взорвала театр, погибло не менее 7 сомалийцев

В сомалийской столице Могадишо в среду днём смертница-моджахедка устроила мощный взрыв во вновь открытом Национальном театре. Уже подтверждено, что среди погибших оказались президент Олимпийского комитета страны Аден Ябаро Вииш и президент сомалийской Федерации футбола Саид Мохаммед Нур.

Нападение произошло во время торжества по случаю первой годовщины республиканского телевидения. По меньшей мере семь человек погибли, известно также о большом количестве раненых, включая депутатов парламента.

На мероприятии присутствовал глава кабмина признанного на международном уровне переходного Федерального правительства Сомали Абдивели Мохаммед Али. Он сообщил Би-би-си, что бомба взорвалась в момент его выступления.

Как рассказал премьер, взрыв совершила женщина-смертница. По его мнению, акцию устрашения устроила исламистская организация "Аль-Шабааб".

Отметим, что Исламский Эмират Сомали ("Джамаат Аш-Шабаб", "Аш-Шабааб") — радикальное исламистское движение, имеющее связи с "Аль-Каидой" и тесно сотрудничающее с радикальными исламистами соседнего Йемена, в настоящее время контролирует значительные территории на юго-западе и в центре Сомали.