В пиратской столице моджахедка взорвала театр, погибло не менее 7 сомалийцев
4 апреля 2012, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]
В сомалийской столице Могадишо в среду днём смертница-моджахедка устроила мощный взрыв во вновь открытом Национальном театре. Уже подтверждено, что среди погибших оказались президент Олимпийского комитета страны Аден Ябаро Вииш и президент сомалийской Федерации футбола Саид Мохаммед Нур.
Нападение произошло во время торжества по случаю первой годовщины республиканского телевидения. По меньшей мере семь человек погибли, известно также о большом количестве раненых, включая депутатов парламента.
На мероприятии присутствовал глава кабмина признанного на международном уровне переходного Федерального правительства Сомали Абдивели Мохаммед Али. Он сообщил Би-би-си, что бомба взорвалась в момент его выступления.
Как рассказал премьер, взрыв совершила женщина-смертница. По его мнению, акцию устрашения устроила исламистская организация "Аль-Шабааб".
Отметим, что Исламский Эмират Сомали ("Джамаат Аш-Шабаб", "Аш-Шабааб") — радикальное исламистское движение, имеющее связи с "Аль-Каидой" и тесно сотрудничающее с радикальными исламистами соседнего Йемена, в настоящее время контролирует значительные территории на юго-западе и в центре Сомали.