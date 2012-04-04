Французский актер Ален Делон госпитализирован

Французский актер Ален Делон во вторник был госпитализирован в американский госпиталь в парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен. Причиной госпитализации 76-летнего актера стала аритмия сердца - нарушение сердечного ритма. Об этом сообщает в среду интернет-издание Purepeople.

По информации издания, утром в среду актеру была сделана операция, которую он перенес хорошо. Планируется, что через пару дней Ален Делон сможет покинуть больницу и вернуться домой.

По утверждению близких актера, его госпитализация не связана с плохим самочувствием и актер проходит плановое обследование.