7 христианских душ за $6тыс отправил на небеса экс-студент в Окленде (ВИДЕО)

В американском штате Калифорния задержанный во вторник 43-летник кореец Ван Го, застреливший семь человек и ранивший троих в христианском колледже Oikos University в Окленде признался, что хотел вернуть деньги за обучение.

Убийца, бывший студент этого колледжа, заявил, что пошел на страшное преступление из-за 6000 долларов. Он перестал ходить на занятия еще осенью, а несколько недель назад приобрел полуавтоматический пистолет 45 калибра.

По словам Ван Го, однокурсники часто смеялись над ним из-за его неважного английского, не здоровались с ним, а порой даже не узнавали при встрече, сообщает Mercury News, передают Вести. Или делали вид, что не узнавали, считает преступник.

Другая причина, по которой несостоявшийся медбрат решился на массовое убийство, оказалась финансовой. Ван Го собирался вернуть 6000 долларов, уплаченные за обучение в колледже, но, придя во вторник в Oikos University, не смог обнаружить там администратора, который должен решать подобные вопросы. Невозможность в одночасье вернуть свои деньги привела 43-летнего студента в еще большую ярость.

Он зашел в одну из аудиторий колледжа, велел находившимся там студентам выстроиться вдоль стены, а затем достал пистолет.

После того, как люди, услышавшие выстрелы, вызывали полицию, прибывшие на место преступления стражи порядка долго искали убийцу, но так его и не нашли. Власти до сих пор не могут объяснить, как именно преступнику удалось покинуть территорию колледжа. Тем не менее, позже полицейские установили, что Ван Го вынул из кармана одного из убитых им студентов ключи от машины, и поехал на ней в ближайший супермаркет.

Там мужчина сообщил ничего не понимающим сотрудникам магазина и покупателям, что только что убил нескольких человек. Преступник был задержан через полтора часа после совершения преступления.

"АН" писали, что расстрел студентов христианского колледжа в Окленде произошёл 2 апреля.