Тулузская полиция бастует, требуя разрешения на постоянное ношение оружия

Почти половина из муниципальной полиции в Тулузе, обладающая разрешением на ношение оружия, митинговали сегодня перед Капитолийским холмом, добиваясь права быть вооруженными, днем и ночью. На сегодня, согласно распоряжению мэрии Тулузы, местная полиция имеет право делать это между 20 часами до полуночи.

60 протестующих выложили кабуру от оружия перед зданием мэрии.

В это же время профессиональный союз SNPM-FO начал забастовку, добиваясь права иметь при себе оружие в любое время, как это было разрешено с 19 по 26 марта во время проведения операции Вижипират, когда был осуществлен план по задержанию Мохаммеда Мера.



"Мы работаем в условиях такого же риска, как национальная полиция", - сообщил прессе представитель профсоюза Микаэль Брюно, добавив, что они требуют также ношения бронежилета, для того, чтобы защищать себя.





