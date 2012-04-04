Иранские морпехи захватили 13 сомалийских пиратов, напавших на сухогруз

Морпехи Ирана отбили нападение пиратов на грузовое судно в Индийском океане и задержали 13 морских разбойников. Захваченные военными пираты к настоящему времени уже переправлены в Иран, заявил глава ВМС ИРИ контр-адмирал Хабиболла Сайяри.

О том, когда произошло задержание, не сообщается. Известно лишь, что судно перевозило в Иран сырьевые материалы.

Военные корабли Исламской республики патрулируют воды в Аденском заливе с ноября 2008 года, когда сомалийские пираты захватили у берегов Йемена зафрахтованное Ираном судно Delight. Согласно резолюциям СБ ООН страны могут направлять в Аденский залив корабли для патрулирования водных территорий и профилактики морского разбойничества.

За январь-сентябрь 2011 года было совершено 346 пиратских нападений на море, 35 судов было похищено, передает иранское агентство Fars. Большая часть нападений на суда была совершена у побережья Сомали - 194 нападения. За этот период в этом регионе было похищено 24 судна, взято в заложники 4 тысячи человек, убито - 15.

"АН" писали, что 23 марта министры обороны стран ЕС приняли решение, что ВМС Евросоюза могут нападать на пиратов и на суше и на море.

Напомним, после того, как с конца 2008 года борьбу с пиратами в Красном море, Аденском заливе и части Индийского океана стали вести корабли ряда стран мира, в том числе и России, пираты переместили свою активность к непатрулируемому восточному побережью Сомали. Они также стали разбойничать в более отдаленной от берегов Сомали части Индийского океана. Их нападения на расстоянии до 800 морских миль от берегов Сомали стали обычным явлением.