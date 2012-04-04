Барак Обама предсказал период громких перепалок с американскими СМИ

Президент США просил "передать Владимиру", что микрофон у него перед глазами. Такой шуткой по поводу недавнего инцидента с микрофоном решил начать сегодня свое выступление перед акционерами американских СМИ Барак Обама.

Речь идет об эпизоде, который произошел 26 марта в Сеуле во время встречи Обамы с российским лидером Дмитрием Медведевым. "АН" писали, что микрофон одной из телеоператорских групп случайно записал слова главы Белого дома, не предназначавшиеся для прессы. В частности, в случае переизбрании на пост президента США, Барак Обама пообещал Дмитрию Медведеву быть более гибким в вопросе ПРО, если Путин предоставит ему пространство для манёвра. Согласно той же записи, Дмитрий Медведев пообещал передать эти слова избранному президентом РФ Владимиру Путину.

"Я рад пообщаться со всеми вами и рад тому, что микрофон у меня перед глазами. Можете спокойно передать это Владимиру, если увидите его" , - сказал Обама в начале своего выступления на годовом собрании акционеров информационного агентства The Associated Press в Вашингтоне, передает ИТАР-ТАСС.

Напомнив о набирающей обороты избирательной кампании в США, Обама предупредил, что еще будут схожие ляпы и спорные моменты.

"Вы будете освещать каждое сказанное нами слово, а мы будем громогласно выражать свое недовольство по поводу нелестных слов, которые вы пишите, если, конечно, только вы не пишите про других", - добавил хозяин Белого дома. Слова Обамы вызвали смех в зале.

Напомним, инцидент с микрофоном спровоцировал жаркие дебаты в США. Фаворит предвыборной гонки от Республиканской партии Митт Ромни поспешил обвинить Обаму "в мягкотелости и практически полной беспомощности на международной арене". Он также назвал Россию "главным геополитическим противником" США. Кроме того, республиканцы в сенате Конгресса США предупредили президента, что не поддержат введение никаких ограничений в отношении американской системы ПРО.

3 апреля Митт Ромни упрочил свои позиции главного конкурента Барака Обамы от республиканцев.