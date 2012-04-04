Президент Сербии Борис Тадич ушёл с поста, чтобы вернуться в мае

Президент Сербии, глава Демпартии Борис Тадич в среду подал в отставку по собственному желанию. Ожидается, что в этот же день спикер сербского парламента Славица Джукич-Деянович назначит президентские выборы на 6 мая, когда в стране пройдут парламентские и местные выборы.

Президент Сербии избирается сроком на пять лет. Один человек не может быть избран на этот пост дважды. Несмотря на то, что нынешний мандат для Тадича второй подряд, он вновь сможет участвовать выборах, поскольку впервые был избран президентом в период существования другой страны - государственного объединения Сербии и Черногории (распалось в 2006 году).

По оценке аналитиков, Тадич выставит свою кандидатуру на пост президента, чтобы "подтянуть" свою Демократическую партию на парламентских выборах, передает ИТАР-ТАСС.

Борис Тадич родился 15 января 1958 года в столице Боснии и Герцеговины - Сараево. Закончил философский факультет Белградского университета, защитив диплом по специальности социальной психологии. В дальнейшем работал журналистом, клиническим психологом и научным сотрудником в Институте психологии.

Политическая биография Тадича была связана с Демократической партией, в которую он вступил в 1990 году, быстро продвигаясь по службе. В феврале 2000 года он стал заместителем председателя партии. В 2001 году был избран депутатом парламента от Демократической партии, а впоследствии стал вице-спикером парламента Союзной Республики Югославии.

В течение непродолжительного времени Тадич находился на посту министра обороны государственного сообщества Сербии и Черногории.

В 2004 году Тадич избирается председателем Демократической партии и как ее кандидат побеждает на выборах президента Сербии. В 2008 году он переизбирается на этот пост. В обоих случаях Тадич по итогам двух туров голосования опередил Томислава Николича, нынешнего лидера Сербской прогрессивной партии.