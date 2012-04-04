В Стамбуле умерла внучка последнего халифа великой Османской империи

В Турции ушла из жизни принцесса Фатма Назлишах Османоглу Султан — последняя из представителей оттоманской династии, кто родился до падения Османской империи в 1922 году. Ей было 92 года.



Принцесса Ф. Султан была внучкой последнего халифа Османской империи Мехмеда VI Вахидеттина. 16 ноября 1922г. он отрекся от престола и бежал в Италию. Ее мужем был египетский принц Мухаммед Абдель Монем, при котором в стране сменилась власть и была установлена республика. В связи с этим Ф. Султан дважды находилась в ссылке.

Фатма Султан фактически была последней, кто мог быть наследником трона Османской империи, поскольку ее сын унаследовал титул принца Египта.

В 1952г. женщинам из королевской семьи разрешили вернуться в Турцию, и с 1957г. принцесса жила в Стамбуле. Титул старейшего из живых членов османской династии перешел к Ф. Султан после смерти Османа Эртюгруля Османоглу в 2009г., сообщает РБК.

Слова соболезнования родным выразил премьер-министр Турции Тайип Раджеп Эрдоган.



Османская империя на протяжении истории была одной из самых могущественных. Она существовала с 1299 по 1922 годы и занимала территорию современной Турции, Палестины, Иордании, Ирака, а также север Африки и часть Балканского полуострова.



