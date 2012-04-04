Выборы президента США: Ромни упрочил лидерство ещё в 3 штатах (ВИДЕО)

В США в федеральном округе Колумбия, на территории которого находится столица страны Вашингтон, а также в штатах Мэриленд и Висконсин на прошедших во вторник первичных выборах кандидата на пост президента от республиканцев уверенно победил экс-губернатор штата Массачусетс Митт Ромни.

Внутрипартийную предвыборную кампанию у республиканцев продолжают четыре кандидата: политик умеренного толка Митт Ромни, ультраконсерватор Рик Санторум, консерватор и популист Ньютон Гингрич и конгрессмен с либертарианской программой Рон Пол. По итогам праймериз последине двое заняли последние места.

"АН" писали, что 28 марта в США СМИ прекратили на постоянной основе освещать предвыборную кампанию бывшего спикера палаты представителей Ньютона Гингрича - одного из кандидатов-республиканцев на предстоящих 6 ноября президентских выборах как бесперспективного.

В течение последних двух месяцев абсолютный фаворит гонки - бывший губернатор Массачусетса, политик умеренного толка Митт Ромни. Ему на пятки наступает молодой ультраконсерватор Рик Санторум, который не дает Ромни стать бесспорным лидером: 25 марта он одержал убедительную победу в Луизиане. В других южных штатах США Санторум имеет все шансы значительно сократить отрыв от Ромни, если не обогнать его по количеству голосов делегатов.

На втором месте, как и предсказывали эксперты, в Мэриленде и Висконсине оказался основной конкурент Ромни - экс-сенатор от штата Пенсильвания Рик Санторум, передает ИТАР-ТАСС. В Вашингтоне он не принимал участие в выборах.

Хотя подсчет голосов еще не завершен, американские СМИ по традиции сообщают о победителе, когда становится понятно, что он недостижим для преследователей. Следующий этап республиканской предвыборной гонки состоится только через три недели: 24 апреля праймериз пройдут в штате Пенсильвания, который Санторум представлял в Конгрессе, а также в Нью-Йорке, Коннектикуте, Делавэре и Род-Айленде. По данным последних опросов, во всех этих штатах, кроме Пенсильвании, лидирует Ромни.

По мнению наблюдателей, нынешняя "тройная" победа Ромни не только позволила ему еще больше оторваться от соперников и закрепиться в роли безусловного лидера, но и значительно повысила его шансы стать единым кандидатом на предстоящих президентских выборах: республиканцы могут принять решение о том, что пора сплотиться вокруг одной кандидатуры и готовиться к решающей битве с действующим президентом-демократом Бараком Обамой, которая состоится 6 ноября.

Напомним, что для избрания единым кандидатом в президенты США от республиканской партии необходимо заручиться поддержкой 1,144 тысячи делегатов съезда.

По результатам уже проведенных праймериз, Ромни заручился поддержкой 571. Санторум, занимающий второе место среди участников гонки, сможет обеспечить себе на съезде голоса 264 делегатов, Гингрич - 137, Пол - 71.

Однако, несмотря на такой большой отрыв Ромни, никто из его соперников не говорил о намерении досрочно покинуть гонку. Санторум и Гингрич заявили, что продолжат борьбу до тех пор, пока экс-губернатор не наберет необходимые 1144 голоса.

На минувшей неделе Ромни заручился поддержкой сразу нескольких авторитетных однопартийцев - бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, сенатора Марко Рубио, считающегося "восходящей звездой" Республиканской партии, и председателя бюджетного комитета палаты представителей Конгресса Пола Райана.

Находящаяся у власти Демократическая партия также рассматривает экс-губернатора в качестве наиболее вероятного соперника Обамы на ноябрьских выборах. Так, вице-президент США Джозеф Байден заявил на днях, что Ромни "постоянно ошибался" на протяжении своей карьеры в качестве инвестора, бизнесмена, губернатора и претендента на пост президента.

Тем не менее, республиканская партия, вероятно, до самого съезда в конце августа не определится с единым кандидатом.

Между тем, по данным разных опросов, рейтинг кандидата от демократической партии - действующего президента США Барака Обамы - растет, и за него готовы проголосовать 53% американцев, в то время как за Ромни - 43%.

64-летний миллионер мормон Митт Ромни - создатель одной из самых крупных американских инвестиционных фирм "Бэйн кэпитал". В 2008 году он уже участвовал в президентской гонке, однако кандидатом от Республиканской партии тогда стал сенатор Джон Маккейн, проигравший в итоге выборы нынешнему президенту.