80-летняя американка посадила самолет, когда муж умер за штурвалом

80-летняя Хелен Коллинз смогла посадить двухмоторный самолет после того, как ее муж скончался за штурвалом. До этого она никогда не управляла воздушным судном. Женщина смогла подать сигнал бедствия.

Другой самолет, который сразу же поднялся в воздух, указал женщине траекторию снижения.

Самолет пропахал взлетно-посадочную полосу, но все же затормозил. К моменту посадки один из двигателей вышел из строя и закончилось топливо, сообщают «Вести». Женщина получила повреждения ребер и спины, но уже через несколько дней врачи планируют ее выписать из больницы.



