Найден мёртвым директор кузницы политической элиты Франции Ришар Дэкуэн

В гостинице Нью-Йорка при подозрительных обстоятельствах накануне умер Ришар Дэкуэн - глава одного из ведущих политических научных центров Франции, прибывший в США для участия в "Глобальном коллоквиуме президентов университетов".

Полиция считает обстоятельства его смерти "подозрительными", поскольку Дэкуэн был обнаружен голым, его комната была в беспорядке, со ссылко на Reuters передает РИА Новости. Факта нелегального проникновения в номер не выявлено, но обнаружены признаки употребления алкоголя. Также полиция полагает, что Дэкуэн был в номере не один.

Директор парижского Института политических исследований (IEP, Sciences Po) Ришар Дэкуэн представлял в Нью-Йорке Европу на международной встрече руководителей университетов - "Глобальном коллоквиуме президентов университетов".

Смерть Дэкуэна подтвердил заместитель главы IEP Эрве Кре.

Министр высшего образования Франции Лоран Вокье выразил "глубокое сожаление" в связи со смертью Дэкуэна.

"Это был человек страсти и мечты, и это был мой друг. Я отношусь с огромным уважением к Ришару Дэкуэну...", - заявил министр.

Sciences Po часто называют кузницей политической элиты Франции. Учреждение, основанное в 1872 году, специализируется на общественных науках. Двадцать восемь глав государств и премьер-министров заканчивали Sciences Po, среди них - Жак Ширак и Франсуа Миттеран.