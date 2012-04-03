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Из сирийских городов начался вывод войск

3 апреля 2012, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]

Из сирийских городов начался вывод войск

Во вторник правительство Сирии начало вывод войск из городов страны, об этом сообщил сегодня неназванный представитель сирийских властей, пишут западные СМИ. Тем самым, власти приступили к выпонению плана по мирному урегулированию.

По сообщениям западных СМИ, войска выводятся, в основном, из тех городов, в которых обстановка наиболее спокойна. А там, где обстановка остается нестабильной, войска занимают позиции не в городах, а на подступах к ним.

Напомним, ранее спецпосланник ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннан сообщил о готовности властей Сирии прекратить военные действия и не позднее 10 апреля начать выполнение его плана мирного урегулирования конфликта.

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