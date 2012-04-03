В Японии разразился самый сильный за полвека ураган (ВИДЕО)

В Японии во вторник, 3 апреля, бушевал самый мощный за последние полвека ураган. В самом Токио и еще ряде японских префектур ветер, порывы которого достигали до 150 километров в час, местами с проливным дождем, сбивал с ног людей и опрокидывал большегрузные фуры.

В прибрежных районах высота волн достигала 10 метров. Была объявлена угроза цунами и торнадо. По последним данным, жертвами мощного урагана стали четыре человека. Японские СМИ сообщают о десятках раненых.

Тысячи человек в ряде префектур остались без электричества. Произошел транспортный коллапс: встали скоростные поезда, соединяющие Токио с другими крупными городами. Прекращено паромное сообщение. Отменены сотни авиарейсов.